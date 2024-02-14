На цьому він наголосив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук звернув увагу на саму систему, якою був оснащений "Цезар Куніков", і яка також посприяла тому, щоб судно було вибухонебезпечним.

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Судно і без вантажу було вибухонебезпечним

Передовсім Дмитро Плетенчук наголосив, що відповідний тип суден будували для висадки морського десанту на необлаштоване морське узбережжя. І для цього великий десантний корабель має системи вогневого прикриття.

Мовиться передовсім про "Град-М". За словами Плетенчука, це той самий "Град", але у морській модифікації. І його власний боєзапас складає 320 ракет.

Тобто навіть не маючи на борту додаткового вантажу, він в принципі вже є вибухонебезпечним,

– підкреслив Плетенчук.

Також він зазначив, що наразі верифікується інформація щодо втрат ворога у живій силі. Представник Військово-морських сил наголосив, що російські загарбники роблять все можливе для того, щоб приховати відповідні дані. Поки офіційні джерела грають у мовчанку, у тематичних пабліках, підкреслює він, "палає".

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