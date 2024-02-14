На цьому він наголосив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Представник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук звернув увагу на саму систему, якою був оснащений "Цезар Куніков", і яка також посприяла тому, щоб судно було вибухонебезпечним.
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Судно і без вантажу було вибухонебезпечним
Передовсім Дмитро Плетенчук наголосив, що відповідний тип суден будували для висадки морського десанту на необлаштоване морське узбережжя. І для цього великий десантний корабель має системи вогневого прикриття.
Мовиться передовсім про "Град-М". За словами Плетенчука, це той самий "Град", але у морській модифікації. І його власний боєзапас складає 320 ракет.
Тобто навіть не маючи на борту додаткового вантажу, він в принципі вже є вибухонебезпечним,
– підкреслив Плетенчук.
Також він зазначив, що наразі верифікується інформація щодо втрат ворога у живій силі. Представник Військово-морських сил наголосив, що російські загарбники роблять все можливе для того, щоб приховати відповідні дані. Поки офіційні джерела грають у мовчанку, у тематичних пабліках, підкреслює він, "палає".
Знищення "Цезаря Кунікова": що відомо
- У ніч проти 14 лютого та зранку того ж дня в районі Алупки пролунала серія вибухів. Невдовзі так зване міноборони Росії запевняло, що буцімто збило шість безпілотників, якими атакувала півострів Україна.
- Заяву окупантів у Генштабі невдовзі спростували та заявили, що вдалося уразити та знищити великий десантний корабель "Цезар Куніков". У цій операції брали участь спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО.
- Вони атакували судно за допомогою українських морських дронів Magura V5. Згодом у мережу виклали відео, на якому можна побачити спалахи у Чорному морі. Ймовірно, зафіксувати на камери вдалося момент атаки судна.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що більшість окупантів, котрі на момент атаки перебували на кораблі, загинули. А "Цезар Куніков" пішов під воду. Відтак, відновити судно ворогові навряд чи вдасться.