На ЧАЭС подняли украинский флаг
2 апреля 2022 , 12:39Читати новину українською
Источник:Славутицкий городской совет
На промплощадке Чернобыльской АЭС подняли сине-желтое знамя. Также над недавно оккупированной атомной станцией раздался гимн Украины.
2 апреля в 11.00 оперативный персонал ЧАЭС поднял украинский флаг над станцией.
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59 человек, работающих на станции и переживших вторжение оккупантов, подняли сине-желтое знамя и выполнили гимп Украины.
В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС",
– сообщили на станции.
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