На ЧАЭС подняли украинский флаг

На промплощадке Чернобыльской АЭС подняли сине-желтое знамя. Также над недавно оккупированной атомной станцией раздался гимн Украины.

2 апреля в 11.00 оперативный персонал ЧАЭС поднял украинский флаг над станцией.

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59 человек, работающих на станции и переживших вторжение оккупантов, подняли сине-желтое знамя и выполнили гимп Украины.

В церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС",

– сообщили на станции.

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