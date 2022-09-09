Об этом в эфире 24 каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, россияне в своих телеграм-каналах рассказывали, что нашли украинские военные документы на оккупированных территориях. Они свидетельствуют о том, что Украина готовилась только к обороне.

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"Никакого документа, свидетельствующего о том, что мы, например, будем атаковать белгород или даже территорию ОРДЛО – не было найдено и не существовало", – акцентировал Чаленко.

Каким образом россияне подают свои неудачи

Эксперт отметил, что россияне утверждают якобы это все из-за "стран Запада". Он предположил, что дальше они будут объяснять провалы не войной с НАТО, а с США.

"Следующим этапом будут масоны. А еще дальше куда мы пойдем? Возможно, это уже будут экстрасенсы, которые будут говорить о каких-то духах, атакующих россиян на территории Украины. И что здесь идет война за великое православие", – фантазировал относительно возможных пропагандистских роликов эксперт.

Игорь Чаленко отметил, что объяснения можно искать совершенно разные. Однако важен факт действий и к чему он приводит.

А приводит к тому, что ежедневно минимум 650 российских солдат возвращаются в черных пакетах. Умножьте эту цифру на 3 – это "трехсотые". Каждый день россияне получают назад результаты политики путина,

– объяснил Игорь Чаленко.

"Это уже вопрос к россиянам, как на это реагировать. Если им нравится утилизация собственного народа и соответственно человеконенавистническая политика – тогда у меня нет никаких вопросов", – добавил политолог.

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