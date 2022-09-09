ВСУ продвигаются и освободили более 1000 квадратных километров и это, конечно, получило реакцию от россиян. Те, кому еще удалось выжить, пытаются убегать. Это для 24 канала прокомментировал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Никто не может принять политическое решение

Он считает, что события последних дней показывают – Россия уже посыпалась политически, ведь армия, похоже, не получает никаких конкретных приказов. А для того чтобы отдавать приказы военным, сначала необходимы именно политические решения.

Сегодня, как мне кажется, некому принимать политические решения. И это произошло впервые за всю войну благодаря нашему удару,

– подчеркнул Шейтельман.

Он объяснил, что когда ВСУ разбили россиян под Киевом, политическое решение в России приняли очень быстро – нужно отводить войска. Благодаря тому, что это сделали быстро, они не потеряли большое количество войск – в те дни не было даже около таких потерь, которые они понесут сейчас. Так было грамотное отступление, а значит, было и политическое решение.

Зато сегодня, когда у пескова, заместителя главы администрации Путина и его пресс-секретаря, журналисты спрашивают: "А что с украинским наступлением?", он отвечает, что это вопрос не к нему, а к представителю минобороны конашенкова. А это, по словам Шейтельмана, принципиальное изменение.

"песков – это путин, нужно понимать. Это будто пути говорит: "Это не ко мне". Когда еще мы слышали от путина, что что-то не до него? Он мог сказать это с сарказмом, издевательством, типа: "это в НАТО , а это – к английской королеве". Но чтобы в России все касалось его. У него спрашивали: "Когда нам проведут водопровод?", и он говорил какого числа, а не посылал к водопроводчику. А тут, когда его армия убегает, то "это к конашенкову, я не у дел, я не знаю", – объяснил политтехнолог.

Мне кажется, что они уже бежали политически. Если они не остановят политический побег, то, разумеется, он перерастет и в военный,

– констатировал Шейтельман.

Россияне паникуют и не знают, что делать

Он добавил, что отсутствие политического решения российского руководства заметно и в риторике пропагандистов, которые, похоже, наконец-то не имеют методички. Они тоже не знают, что говорить.

По словам Шейтельмана, самое абсурдное из всего, что они сказали в последние дни – это то, что российская армия сейчас специально аккуратно отступает и не стреляет по украинским войскам, чтобы не повредить украинскую технику, потому что она очень новая и хорошая, а они хотят ее потом увлечь целой.

Это указывает на то, что их никто не дал указаниям – что и как рассказывать. Кто-то должен был определить линию – говорить, что отступления нет и вся ложь, снова говорить о "жесте доброй воли" или придумать что-то новое. Но этого, очевидно, не вышло.

Я уверен – у них нет приказа, и это самое ужасное. Это ведет к потере авторитета и доверия в перспективе, а сейчас вызывает панику на фронт,

– подытожил Шейтельман.

Полный стрим с политтехнологом Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Какие населенные пункты уволили ВСУ в последние дни

В Генштабе подтвердили, что на Харьковщине наши защитники уволили уже более 20 населенных пунктов . В частности, украинские флаги снова взвились над Балаклией, Волоховым Яром, Озерным, Новой Гусаровкой.

Есть успехи и на Юге. Официально подтвердили, что ВСУ уволили Высокополье Херсонской области.