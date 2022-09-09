ЗСУ просуваються та звільнили понад 1000 квадратних кілометрів, і це, звісно, отримало реакцію від росіян. Ті, кому ще вдалося вижити, намагаються тікати. Це для 24 каналу прокоментував політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Ніхто не може прийняти політичного рішення

Він вважає, що події останніх днів показують – росія вже посипалася політично, адже армія, схоже, не отримує жодних конкретних наказів. А для того, щоб віддавати накази військовим, спершу необхідні саме політичні рішення.

Сьогодні, як мені здається, немає кому приймати політичні рішення. І це відбулося вперше за всю війну завдяки нашому удару,

– наголосив Шейтельман.

Він пояснив, що коли ЗСУ розбили росіян під Києвом, політичне рішення у росії прийняли дуже швидко – потрібно відводити війська. Завдяки тому, що це зробили швидко, вони не втратили велику кількість військ – у ті дні не було навіть близько таких втрат, яких вони зазнають зараз. Так був грамотний відступ, а отже було й політичне рішення.

Натомість сьогодні, коли у пєскова, заступника голови адміністрації путіна та його ж прессекретаря, журналісти запитують: "А що з українським наступом?", він відповідає, що це питання не до нього, а до представника міноборони конашенкова. А це, за словами Шейтельмана, принципова зміна.

"пєсков – це путін, потрібно розуміти. Це ніби путін каже: "Це не до мене". Коли ще ми чули від путіна, що щось не до нього? Він міг сказати це із сарказмом, зі знущанням, типу: "це до НАТО, а це – до англійської королеви". Але щоб в росії все стосувалося його. У нього запитували: "Коли нам проведуть водопровід?", і він говорив якого числа, а не посилав до водопровідника. А тут, коли його армія втікає, то "це до конашенкова, я не при справах, я не знаю", – пояснив політтехнолог.

Мені здається, що вони вже побігли політично. Якщо вони не зупинять політичну втечу, то, зрозуміло, вона переросте й у військову,

– констатував Шейтельман.

Росіяни панікують і не знають, що робити

Він додав, що відсутність політичного рішення російського керівництва помітна й у риториці пропагандистів, які, схоже, нарешті не мають методички. Вони також не знають, що говорити.

За словами Шейтельмана, найабсурдніше з усього, що вони сказали останніми днями – це те, що російська армія зараз спеціально акуратно відступає і не стріляє по українських військах, щоб не пошкодити українську техніку, тому що вона дуже нова та хороша, а вони хочуть її потім захопити цілою.

Це вказує на те, що їх ніхто не дав вказівок – що і як розповідати. Хтось мав визначити лінію – говорити, що відступу немає і все брехня, знову казати про "жест доброї волі" чи вигадати щось нове. Але цього, очевидно, не відбулося.

Я впевнений – у них немає наказу, і це найстрашніше. Це веде до втрати авторитету та довіри у перспективі, а зараз спричиняє паніку на фронт,

– підсумував Шейтельман.

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Які населені пункти звільнили ЗСУ останніми днями

У Генштабі підтвердили, що на Харківщині наші захисники звільнили вже понад 20 населених пунктів. Зокрема, українські прапори знову замайоріли над Балаклією, Волоховим Яром, Озерним, Новою Гусарівкою.

Є успіхи й на Півдні. Офіційно підтвердили, що ЗСУ звільнили Високопілля Херсонської області.