Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, росіяни у своїх телеграм-каналах розповідали, що знайшли українські військові документи на окупованих територіях. Вони свідчать, що Україна готувалася тільки до оборони.
Важливо Політично росія вже посипалася – вперше за війну, – політтехнолог Шейтельман
"Жодного документа, який би свідчив, що ми, наприклад, будемо атакувати бєлгород чи навіть територію ОРДЛО – не було знайдено й не існувало", – акцентував Чаленко.
Яким чином росіяни подають свої невдачі
Експерт зазначив, що росіяни стверджують нібито це все через "країни Заходу". Він припустив, що далі вони будуть пояснювати провали не війною з НАТО, а окремо з США.
"Наступним етапом це будуть масони. А ще далі куди ми підемо? Можливо, це вже будуть екстрасенси, які будуть говорити про якихось духів, які атакують росіян на території України. І що тут йде війна за "великое православие", – фантазував щодо можливих пропагандистських роликів експерт.
Ігор Чаленко зазначив, що пояснення можна шукати абсолютно різні. Проте важливим є факт дій і до чого він приводить.
А приводить до того, що щоденно мінімум 650 російських солдатів повертаються в чорних пакетах. Помножте цю цифру на 3 – це трьохсоті. Кожного дня росіяни отримують назад результати політики путіна,
– пояснив Ігор Чаленко.
"Це вже питання до росіян, як на це реагувати. Якщо їм подобається утилізація власного народу й відповідно людиноненависницька політика – тоді в мене немає жодних питань", – додав політолог.
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