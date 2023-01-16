Эскадрилья танков от Британии: сколько Challenger 2 получит Украина

Министр обороны Великобритании Бен Воллес констатировал, что его государство передаст нашему – определенное количество боевых танков Challenger 2. Впоследствии стало известно, что речь идет об эскадрильи военной техники.

В понедельник, 16 января, в правительстве Великобритании сообщили, что предоставят Вооруженным Силам 14 танков Challenger 2. Собственно, речь идет об эскадрилье. В этом материале 24 Канала вы узнаете, в чем особенность этого военного подразделения и сколько максимум единиц техники он может насчитывать.

Читайте также Смертельный зверь: все, что известно о танках Leopard и почему именно они нужны Украине

Военная терминология: правильно ли говорить "эскадрилья танков"

Само слово "эскадрилья" можно перевести с французского языка как "маленький эскадрон" – или "маленькая бригада". Обычно этот термин употребляют для обозначения подразделений в военно-воздушных силах, армейской или морской авиации. Хотя относительно танковых войск, которые являются сухопутными, это слово также подходит в определенной степени.

Как правило, в эскадрилье насчитывается от 12 до 24 единиц военной техники. Иногда ее разделяют на три или четыре звена в зависимости от типов вооружения. Если говорить об авиации, то наземные эскадрильи, оснащенные самолетами более тяжелого типа, имеют около 12 самолетов. Речь идет, в частности, о дальних бомбардировщиках, грузовых самолетах или заправщиках.

В то же время в подразделениях, оснащенных в большинстве наземными истребителями, обычно насчитывается от 18 до 24 единиц техники.

Танки Challenger 2: что нужно знать

Собственно, о предоставлении нашему государству этой военной техники стало известно после телефонного разговора между премьер-министром Британии Риши Сунаком и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из информации из открытых источников ясно, что по состоянию на 2021 год в британской армии было 227 танков Challenger 2, однако правительство планировало сократить их количество до 148 единиц. Поэтому наше государство может получить до восьми десятков таких танков.

В то же время, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе. Роман Свитан отметил, что "танки Challenger 2 – это только первая ласточка", а в недалекой перспективе Берлин предоставит ВСУ танки Leopard в 2 этапа.

Слово "эскадрилья" можно употреблять также говоря о радиолокационных эскадрильях, ракетных эскадрильях, эскадрильях технического обслуживания самолетов, эскадрильях сил безопасности, эскадрильях гражданской инженерии, эскадрильях полигонов, эскадрильях управления дальностью, эскадрильях и эскадрильях.