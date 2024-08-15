Впервые в истории: Украина могла использовать британские танки в наступлении на Курщину, – Sky News

В Курской области России продолжаются тяжелые бои после прорыва Вооруженных Сил Украины. Во время наступления наши войска, вероятно, использовали британские танки.

Речь идет о британском основном боевом танке третьего поколения Challenger 2. Сначала соответствующую информацию сообщил телеканал Sky News, позже такие данные подтвердило и BBC, ссылаясь на собственные источники.

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Украина, вероятно, использовала британские танки во время наступления

Sky News, не указывая источников информации, сообщил, что ВСУ скорее всего использовали британские танки Challenger 2 во время наступления на территории Курской области. В случае подтверждения таких данных это будет первый случай, когда британские танки были использованы украинскими военными в бою на территории России.

Сейчас деталей о том, как и когда украинские войска развернули танки Challenger 2 в Курской области России, не известны – так же как и количество танков, которые могли быть задействованы. Отмечается, что 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая с прошлого года эксплуатирует британские боевые танки, участвовала в Курской операции.

В то же время Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать оперативные детали. Вооруженные силы Украины тоже не предоставили комментариев. Заметим, Великобритания подтвердила, что Украина может свободно использовать британское оружие на территории России, в соответствии с правительственной политикой.

. Единственным исключением является использование ракет Storm Shadow – они изначально поставлялись с оговоркой, которое предусматривало то, что их нельзя запускать по целям на территории России.

Согласно политике правительства Великобритании, использование любого оружия, предоставленного Украине, должно соответствовать нормам международного права. Военная помощь направлена на то, чтобы помочь украинским военным защитить себя от российской агрессии.

Что известно о Challenger 2

Этот танк разработан и построен британской компанией Vickers Defence Systems. Находится на вооружении армий Соединенного Королевства и Омана.

Напомним, первые Challenger 2 прибыли в Украину еще в 2023 году. Интересно, что это единственный современный распространенный танк в международных партнеров Украины, который разработали уже после окончания Холодной войны – в 1990-х годах.