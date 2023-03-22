Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, современные стандарты ведения войны не предполагают, чтобы на поле боя могли встретиться либо танк против танка, либо самолет против самолета.

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"Современная технологическая армия, где, в принципе, все компоненты связаны друг с другом. Поэтому танк связан с артиллерией, авиацией в единое информационное пространство, которое мы уже начали выстраивать", – заявил он.

Жовтенко отметил, что американцы положительно удивлены этой ситуацией, ведь у них технологически не очень удавалось совмещать между собой не просто разные роды войск, а даже разные подразделения на одном поле боя.

Военный эксперт убежден, что украинцам это удается из-за того, что в большинстве эти инициативы идут от айтишников, от людей, которые пытаются на собственном энтузиазме решить проблемы коммуникации и обмена данными между разными подразделениями на поле боя, и предлагают эти технические решения.

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У россиян шансы минимальны

Эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива отметил, что возникает большой вопрос, может ли вообще российский танк Т-90 приблизиться к украинскому Challenger, если он будет обмениваться информацией, в частности, с артиллерией.

"Артиллерия с ним, фронтовая авиация будет тоже видеть всю общую картинку, ту самую, которую видят танкисты, артиллерия и, в конце концов, то же, что противовоздушная оборона", – рассказал он.

Тарас Жовтенко убежден, что в условиях такого технологического боя, в принципе, россияне с их коммуникационными технологиями, не имеют абсолютно никаких шансов. Мол, учитывая то, что их техника, которую они сейчас расконсервируют, не имеет никаких современных средств связи, не говоря, в частности, о современных дальномерах, современной оптике или прицелах.

Шансы российской техники на одном поле боя, если она выступает против такой технологической армии, они просто минимальны,

– заметил военный эксперт.

Новый подход

И это при том, считает он, что лишь небольшая часть украинских подразделений будет вооружена так вооружена и будет иметь такой потенциал.

"Это тот случай, когда наше количество однозначно будет ощутимо превосходить российское качество", – отметил Жовтенко.

Он отметил, что такой момент является новым подходом к ведению боя.

"Понятно, что это не будет 100% преимущества, и все равно, россиян мы будем продолжать ощущать количественно больше", – сказал эксперт по международной безопасности.

Совершенно другое качество

Он добавил, что именно поэтому Запад отдельно тренирует танковые экипажи, механизированные бригады, которые будут использовать в бою западные боевые машины пехоты, в частности, Bradley и Marder. Мол, эта техника со стороны современного подхода к войне максимально не похожа на то, с чем раньше работали украинские военные.

"И потому, научившись правильно использовать такой инструмент, на поле боя они будут показывать совершенно другое качество, чем то, к которому, возможно, они даже сами привыкли", – заявил военный эксперт.

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