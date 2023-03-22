Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, сучасні стандарти ведення війни не передбачають того, щоби на полі бою могли зустрітися або танк проти танку, або літак проти літака.

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"Сучасна технологічна армія, де, в принципі, всі компоненти пов’язані один з одним. Тому танк пов'язаний з артилерією, авіацією в єдиний інформаційний простір, який ми вже почали вибудовувати", – заявив він.

Жовтенко зауважив, що американці позитивно здивовані цією ситуацією, адже в них технологічно не дуже вдавалося поєднувати між собою не просто різні роди військ, а навіть різні підрозділи на одному полі бою.

Військовий експерт переконаний, що українцям це вдається через те, що здебільшого ці ініціативи йдуть від айтівців, від людей, які намагаються на власному ентузіазмі розв’язати проблеми комунікації й обміну даними між різними підрозділами на полі бою, тож і пропонують ці технічні рішення.

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У росіян шанси мінімальні

Експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва зазначив, що виникає велике питання, чи може взагалі російський танк Т-90 наблизитися до українського Challenger, якщо він буде обмінюватися інформацією, зокрема, з артилерією.

"Артилерія з ним, фронтова авіація буде теж бачити всю загальну картинку, ту саму, що бачать танкісти, артилерія і, зрештою, те саме, що протиповітряна оборона", – розказав він.

Тарас Жовтенко переконаний, що в умовах такого технологічного бою, в принципі, росіяни з їхніми комунікаційними технологіями, не мають абсолютно ніяких шансів. Мовляв, враховуючи те, що їх техніка, яку вони нині розконсервовують, немає ніяких сучасних засобів зв’язку, не кажучи, зокрема, про сучасні далекоміри, сучасну оптику чи приціли.

Шанси російської техніки на одному полі бою, якщо вона виступає проти такої технологічної армії, вони просто мінімальні,

– зауважив військовий експерт.

Новий підхід

І це при тому, вважає він, що лише невелика частина українських підрозділів буде так озброєна й матиме такий потенціал.

"Це той випадок, коли наша кількість однозначно буде відчутно переважати російську якість", – зазначив Жовтенко.

Він зауважив, що такий момент є новим підходом до ведення бою.

"Зрозуміло, що це не буде 100% переваги, й все одно, росіян ми будемо продовжувати відчувати кількісно більше", – сказав експерт з міжнародної безпеки.

Абсолютно інша якість

Він додав, що саме через це Захід окремо тренує танкові екіпажі, механізовані бригади, які будуть використовувати в бою західні бойові машини піхоти, зокрема, Bradley та Marder. Мовляв, ця техніка з боку сучасного підходу до війни, максимально не схожа на те, з чим раніше працювали українські військові.

"І тому, навчившись правильно використовувати такий інструмент, на полі бою вони будуть показувати абсолютно іншу якість, аніж ту, до якої, можливо, вони навіть самі звикли", – заявив військовий експерт.

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