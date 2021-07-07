Осложнение отношений между конкурентами Китаем и США, – Чалый о последствиях решений Украины

Основной стратегический партнер Украины – Соединенные Штаты Америки. Они сейчас поставляют нашему государству вооружение, более 700 миллионов долларов ежегодно в сфере безопасности, реформ.

Но также у нашего государства есть Китай, который в 2016 году объявили стратегическим партнером. Об этом в эфире сообщил посол Украины в США 2015 – 2019 годов Валерий Чалый.

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"В этой ситуации – находить решения, которые были бы выгодны для Украины и одновременно не осложняли бы отношения между основными конкурентами (США и Китаем – 24 канал)", – отметил Чалый.

стратегии национальной безопасности США Китай определили как стратегического конкурента и оппонента.

"То есть, это одно направление. И, конечно, какие-то жесты, заявления, иногда довольно неосторожные, накануне возможных визитов, могут навредить", – отметил экс-посол Украины.

Особый оттенок китайских кредитов

Если бы относительно китайских кредитов, как заметил Чалый, не было условий, а взамен были выгодные проценты, то Украина брала бы их раньше.

В то же время вопрос заключается в том, что соответствующие кредиты имеют особый оттенок. Они, как правило, "связаны", предусматривают 50% заказов именно у китайских производителей.

"Я – за развитие отношений с Китаем в торговле. Это наш основной торговый партнер. Но у меня вопрос – почему нельзя применять обычные инструменты? Инвестиции, торговлю, тендеры, прозрачную приватизацию", – добавил бывший посол.

Чалый прокомментировал отношения Украины с Китаем и США: смотрите видео