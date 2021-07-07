Але також наша держава має Китай, який у 2016 році оголосили стратегічним партнером. Про це в ефірі повідомив посол України у США 2015 – 2019 років Валерій Чалий.

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"В цій ситуації – знаходити рішення, які були б вигідні для України і одночасно не ускладнювали б відносини між основними конкурентами (США і Китаєм – 24 канал)", – відзначив Чалий.

Нагадаємо! У стратегії національної безпеки США Китай визначили як стратегічного конкурента і опонента.

"Тобто, це один напрям. І, звісно, якісь жести, заяви, інколи досить необережні, напередодні можливих візитів, можуть зашкодити", – відзначив експосол України.

Особливий відтінок китайських кредитів

Якби щодо китайських кредитів, як зауважив Чалий, не було умов, а натомість були вигідні відсотки, то Україна брала б їх раніше.

Водночас питання полягає в тому, що відповідні кредити мають особливий відтінок. Вони, як правило, "зв'язані", передбачають 50% замовлень саме в китайських виробників.

"Я – за розвиток відносин з Китаєм в торгівлі. Це наш основний торговельний партнер. Але в мене запитання – чому не можна застосовувати звичайні інструменти? Інвестиції, торгівлю, тендери, прозору приватизацію", – додав колишній посол.

Чалий прокоментував відносини України з Китаєм та США: дивіться відео