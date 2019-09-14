Чалый объяснил, почему Зеленский до сих пор не встретился с Трампом

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Валерий Чалый отметил, что если бы в Офисе президента прислушивались к его советам, то визит Владимира Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации.

Об этом Чалый рассказал в интервью Голосу Америки.

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Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был. Сразу, сразу,

– заявил он.

В то же время какие именно рекомендации и советы дипломат предоставил офису президента он не раскрыл, отметив, что не может этого сделать. Однако он добавил, что их знает высшее руководство страны.

"Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не столь важны. Важно наполнения. Но ясно, что это не должно далеко оттягиваться", – отметил дипломат.

Также, по мнению Чалого, встреча президентов в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом. Он отметил, что речь идет не только о встрече с президентом США, но и о визите в Конгресс, встречи с политиками и визит к ряду ведомств и министерств страны, которые работают с Украиной.

Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон Посольство Украины уже не занимается. По словам Чалого, это было инициативой Офиса президента, который принял процесс подготовки встречи лидеров двух стран президентов на себя.

Думаю, это все же стоит сказать. В июле, в течение своего визита в Вашингтон секретарь СНБО Александр Данилюк и помощник президента Андрей Ермак сказали, что не нуждаются в помощи Посольства и сами будут заниматься подготовкой визита. И собственно с этого периода подготовкой визита Посольство не занимается. Я считаю, что это неправильно. И я об этом официально сообщил Банковую,

– сказал Чалый.

К слову временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что Вашингтон ожидает плодотворную встречу Зеленского и Трампа. Соединенные Штаты надеются, что лидеры начнут хорошие отношения, обсудят вопросы безопасности, противостояния агрессии России и борьбу с коррупцией в Украине.

Что нужно знать о визите Зеленского в США?Сразу после своей инаугурации глава государства выразил желание встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Тогда он назвал США "мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России". Со своей стороны, Трамп пригласил Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.



Впоследствии спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Белый дом ждет встречу с Зеленским, однако конкретная дата еще не назначена. Он добавил, что это является вопросом ближайшего будущего.



Зеленский отправится с первым официальным визитом в США 23 сентября для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вероятно, там лидеры стран впервые встретятся.