Чалий пояснив, чому Зеленський досі не зустрівся з Трампом

Надзвичайний і Повноважний Посол України Валерій Чалий зазначив, що якби в Офісі президента прислухалися до його порад, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

Про це Чалий розповів в інтерв'ю Голосу Америки.

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Скажу так: якби в перші два тижні почули мої поради, то візит би вже був. Одразу, одразу,

– заявив він.

Водночас які ж саме рекомендації та поради дипломат надав офісу президента він не розкрив, зазначивши, що не може цього зробити. Однак він додав, що їх знає найвище керівництво країни.

"Зараз уже, на мій погляд, час і дата не такі важливі. Важливим є наповнення. Але ясно, що це не має далеко відтягуватись", – зауважив дипломат.

Також, на думку Чалого, зустріч президентів протягом Генасамблеї ООН в Нью-Йорку не замінить візиту до Білого дому. Він наголосив, що йдеться не лише про зустріч з президентом США, але й про візит до Конгресу, зустрічі з політиками та візит до низки відомств та міністерств країни, які працюють з Україною.

Наразі організацією візиту Зеленського до Вашингтона Посольство України вже не займається. За словами Чалого, це було ініціативою Офісу президента, який перейняв процес підготовки зустрічі лідерів двох країн президентів на себе.

Думаю, це варто все-таки сказати. У липні, протягом свого візиту до Вашингтона секретар РНБО Олександр Данилюк і помічник президента Андрій Єрмак сказали, що не потребують допомогти Посольства і самі будуть займатись підготовкою візиту. І власне з цього періоду підготовкою візиту Посольство не займається. Я вважаю, що це неправильно. І я про це офіційно поінформував Банкову,

– сказав Чалий.

До слова тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор зауважив, що Вашингтон очікує на плідну зустріч Зеленського і Трампа . Сполучені Штати надіються, що лідери започаткують хороші стосунки, обговорять питання безпеки, протистояння агресії Росії та боротьбу з корупцією в Україні.

Що треба знати про візит Зеленського до США?Одразу після своєї інавгурації глава держави висловив бажання зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом. Тоді він назвав США "потужним і дуже серйозним партнером для України, передусім, у подоланні агресії Росії". Зі свого боку, Трамп запросив Зеленського здійснити офіційний візит до Вашингтона.



Згодом спецпредставник США з питань України Курт Волкер підкреслив, Білий дім чекає на зустріч із Зеленським, однак конкретну дату ще не призначено. Він додав, що це є питанням найближчого майбутнього.



Зеленський вирушить з першим офіційним візитом у США 23 вересня для участі у 74-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН. Ймовірно, там лідери країн вперше зустрінуться.