Чапутова выступила в Раде и встретилась со Шмыгалем, Ермаком и первой леди

В Украину 31 мая с рабочим визитом прибыла президент Словакии. В Киеве она встретилась с украинскими чиновниками.

Выступая с трибуны Верховной Рады Зузана Чапутова призналась, что мир делал очень мало последние 8 лет для того, чтобы сдержать Россию. Запад думал, что Кремлю будет достаточно Крыма и части Донбасса.

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Чапутова вспомнила Гитлера и вторжение советских войск в Чехословакию

Захват Россией территорий Украины Чапупова сравнил с тем, как тиран Адольф Гитлер захватил Чехословакию. Тогда западные союзники тоже молча за этим наблюдали. Политика не вспомнила, как в 1968 году в Чехословакию ворвались советские войска, чтобы подавить демократизацию тоталитарного режима. Тогда мир тоже сделал мало, чтобы что-нибудь изменить.

Однако сейчас, по словам президентки, Запад делает все, чтобы снова не допустить такую же ошибку.

Я верю, что ваша страна победит в этой войне и Россия должна заплатить за свою огромную ошибку. Тех, кто сегодня призывает прекратить военную помощь Украине, призывает к вашей капитуляции, тех, кто считает, что примирение возможно даже без вывода российских войск, ничему не научила история — 1938, 1968 или 2014 года,

– подчеркнула Чапутова.

Как Словакия поддерживает Украину

Чапутова заверила, что государство сделает все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза.

Словакия поможет Украине на пути восстановления после войны.

Страна активно помогает украинским беженцам, покинувшим Родину, спасаясь от войны.

Вскоре Словакия передаст вооруженным силам гаубицы Zuzana.

Государство поможет в экспорте украинского зерна, заблокированного российскими кафирами.

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В конце выступления президент Словакии вспомнила слова украинского поэта и писателя Тараса Шевченко: "Боритесь — поборете! Вам Бог помогает! За вас правда, за вас слава и воля святая".

Президентка Словакии выступила в украинском парламенте / Фото Верховной Рады

Детали о встречах иностранного лидера в Киеве

В Киеве Чапутова встретилась с президентом Владимиром Зеленским, первой леди Еленой Зеленской, премьер-министром Денисом Шмыгалем и руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

С Зеленской Чапутова обсудила создание в Словакии Украинского культурного центра. Там наши граждане могли бы получить помощь, а матери даже оставить на несколько часов детей. Первая леди поблагодарила Словакию за создание временных экзаменационных центров для украинских абитуриентов. Она заверила, что наше государство не забудет эту поддержку.

Ермак также поблагодарил страну-соседку за мощную поддержку: за оружие, помощь беженцам и поддержку курса Киева на членство в ЕС.

Смотрите видео со встречи Чапутовой и Шмыгаля:

Президента Словакии встретилась с украинскими властями / Фото из телеграмм-каналов Елены Зеленской и Андрея Ермака

К теме смотрите видео со встречи Чапутовой с Зеленским: