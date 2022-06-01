Під час виступу з трибуни Верховної Ради Зузана Чапутова зізналася, що світ робив дуже мало останні 8 років для того, щоб стримати Росію. Захід думав, що Кремлю буде достатньо Криму та частини Донбасу.

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Чапутова згадала Гітлера та вторгнення радянських військ до Чехословаччини

Захоплення Росією територій України Чапупова порівняла з тим, як тиран Адольф Гітлер захопив Чехословаччину. Тоді західні союзники також мовчки за цим спостерігали. Політикиня згадала, як у 1968 році у Чехословаччину вдерлися радянські війська, щоб придушити демократизацію тоталітарного режиму. Тоді світ також зробив мало, аби щось змінити.

Однак зараз, за словами президентки, Захід робить все, щоб знову не допуститися такої ж помилки.

Я вірю, що ваша країна переможе у цій війні, і Росія має заплатити за свою величезну помилку. Тих, хто сьогодні закликає припинити військову допомогу Україні, закликає до вашої капітуляції, тих, хто вважає, що примирення можливе навіть без виведення російських військ, нічому не навчила історія — 1938, 1968 чи 2014 роки,

– наголосила Чапутова.

Як Словаччина підтримує Україну

Чапутова запевнила, що держава зробить все, щоб Україна стала членом Європейського Союзу.

Словаччина допоможе Україні на шляху до відновлення після війни.

Країна активно допомагає українським біженцям, які покинули Батьківщину рятуючись від війни.

Невдовзі Словаччина передасть Збройним Силам гаубиці Zuzana.

Держава допоможе в експорті українського зерна, яке заблокували російські окупанти.

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Наприкінці виступу президентка Словаччини згадала слова українського поета та письменника Тараса Шевченка: "Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая".

Президентка Словаччини виступила в українському парламенті / Фото Верховної Ради

Деталі про зустрічі іноземної лідерки в Києві

У Києві Чапутова зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, першою леді Оленою Зеленською, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

З Зеленською Чапутова обговорила створення у Словаччині Українського культурного центру. Там наші громадяни могли б отримати допомогу, а матері – навіть залишити на кілька годин дітей. Перша леді подякувала Словаччині за створення тимчасових екзаменаційних центрів для українських абітурієнтів. Вона запевнила, що наша держава не забуде цієї підтримки.

Єрмак також подякував країні-сусідці за потужну підтримку: за зброю, допомогу біженцям та підтримку курсу Києва на членство в ЄС.

Дивіться відео з зустрічі Чапутової та Шмигаля:

Президента Словаччини зустрілася з українською владою / Фото з телеграм-каналів Олени Зеленської та Андрія Єрмака

Зверніть увагу! Президентка Словаччини побувала у Бородянці та Ірпені, щоб на власні очі побачити злочини російської армії. Вона наголосила, що розповідатиме про це всій Європі.

До теми дивіться відео з зустрічі Чапутової з Зеленським: