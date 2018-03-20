Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo на обложке нового номера журнала опубликовал карикатуру на выборы президента России, которые состоялись 18 марта.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал российский галерист Марат Гельман.

Так, на карикатуре изображен президент России Владимир Путин, у которого на руке размещена кукла-марионетка. Эта кукла говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".

Читайте также: О новом президентском сроке Путина создали едкое видео в стиле "Симпсонов"

При этом за спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами, который произносит: "Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуй!"

Напомним, что по результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом в 76,67% голосов избирателей.