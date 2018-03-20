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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на "выборы Путина"

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На выборы президента России появилась карикатура от Charlie Hebdo
На выборы президента России появилась карикатура от Charlie Hebdo / Фото из открытых источников

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo на обложке нового номера журнала опубликовал карикатуру на выборы президента России, которые состоялись 18 марта.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал российский галерист Марат Гельман.

Так, на карикатуре изображен президент России Владимир Путин, у которого на руке размещена кукла-марионетка. Эта кукла говорит: "Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах".

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При этом за спиной у Путина сидит человек со связанными руками и завязанными глазами, который произносит: "Я – Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуй!"

Напомним, что по результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом в 76,67% голосов избирателей.

Теги: Новости политики Владимир Путин Выборы в России 2018 Новости России Ксения Собчак Карикатура Алексей Навальный
Источник: 24 Канал
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