Charlie Hebdo опублікував карикатуру на "вибори Путіна"

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo на обкладинці нового номера журналу опублікував карикатуру на вибори президента Росії, що відбулися 18 березня.

Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікував російський галерист Марат Гельман.

Так, на карикатурі зображений президент Росії Володимир Путін, у якого на руці розміщена лялька-маріонетка. Ця лялька говорить: "Мене звуть Ксенія Собчак, антипутінський кандидат на президентських виборах".

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При цьому за спиною у Путіна сидить людина зі зв'язаними руками та зав'язаними очима, яка вимовляє: "Я – Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуйте!"

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.