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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Charlie Hebdo опублікував карикатуру на "вибори Путіна"

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На вибори президента Росії з'явилася карикатура від Charlie Hebdo
На вибори президента Росії з'явилася карикатура від Charlie Hebdo / Фото з вільних мереж

Французький сатиричний тижневик Charlie Hebdo на обкладинці нового номера журналу опублікував карикатуру на вибори президента Росії, що відбулися 18 березня.

Відповідне фото на своїй сторінці в Facebook опублікував російський галерист Марат Гельман.

Так, на карикатурі зображений президент Росії Володимир Путін, у якого на руці розміщена лялька-маріонетка. Ця лялька говорить: "Мене звуть Ксенія Собчак, антипутінський кандидат на президентських виборах".

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При цьому за спиною у Путіна сидить людина зі зв'язаними руками та зав'язаними очима, яка вимовляє: "Я – Олексій Навальний, єдиний демократ. Не голосуйте!"

Нагадаємо, що за результатами підрахунку 99,81% голосів на виборах президента Росії перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії Володимир Путін Новини політики Карикатура Ксенія Собчак Олексій Навальний
Джерело: 24 Канал
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