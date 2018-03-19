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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Про новий президентський термін Путіна створили їдке відео у стилі "Сімпсонів"

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Відео про Путіна у стилі
Відео про Путіна у стилі "Сімпсонів" / Скріншот з відео

В мережі 19 березня був оприлюднений відеоролик у стилі мультсеріалу "Сімпсони" під назвою "Ще 6 років Путіна". Це трапилося після того, як були оголошені попередні результати виборів президента Росії, в яких лідирує чинний господар Кремля Володимир Путін.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі дизайнера Єгора Жгуна.

Так, у відеоролику показані головні події останніх 6 років, які трапилися під час правління Путіна. Серед них допінговий скандал, Революція гідності в Україні, втеча Віктора Януковича в Росію та анексія Криму, катастрофа малайзійського лайнера на Донбасі, коливання ціни на нафту, вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, перемога Дональда Трампа на виборах президента США і втручання в них російських хакерів, війна в Сирії та інші.

Дивіться також: "Квартал 95" показав, що буде у разі поразки Путіна на виборах

Зазначимо, що в кінці відео Путін перетворюється на Голлума, який тримає Крим.

Дивіться відео про президентство Путіна у стилі "Сімпсонів"

Нагадаємо, що вибори президента пройшли в Росії 18 березня і за результатами підрахунку 99,81% голосів перемогу здобув чинний очільник РФ Володимир Путін з результатом у 76,67% голосів виборців.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Вибори в Росії 2018 Карикатура Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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