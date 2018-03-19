О новом президентском сроке Путина создали едкое видео в стиле "Симпсонов"

В сети 19 марта был обнародован видеоролик в стиле мультсериала "Симпсоны" под названием "Еще 6 лет Путина". Это случилось после того, как были объявлены предварительные результаты выборов президента России, в которых лидирует действующий хозяин Кремля Владимир Путин.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале дизайнера Егора Жгуна.

Так, в видеоролике показаны главные события последних 6 лет, которые произошли во время правления Путина. Среди них допинговый скандал, Революция достоинства в Украине, бегство Виктора Януковича в Россию и аннексия Крыма, катастрофа малайзийского лайнера на Донбассе, колебания цены на нефть, убийство оппозиционера Бориса Немцова, победа Дональда Трампа на выборах президента США и вмешательство в них российских хакеров, война в Сирии и другие.

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Отметим, что в конце видео Путин превращается в Голлума, который держит Крым.

Смотрите видео о президентстве Путина в стиле "Симпсонов"

Напомним, что выборы президента прошли в России 18 марта, и по результатам подсчета 99,81% голосов победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин с результатом 76,67% голосов избирателей.