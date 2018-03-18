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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Квартал 95" показав, що буде у разі поразки Путіна на виборах

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Виступ
Виступ "Кварталу 95" на тему виборів президента Росії / Скріншот з відео

"Студія Квартал 95" у своєму виступі показала комедійний номер на тему президентських виборів у Росії. Так, артисти пофантазували про те, як на одній із виборчих дільниць відреагують на перемогу "не Путіна".

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі "95 Кварталу".

"Ні для кого не секрет, що на днях в Росії відбудуться вибори Путіна Російської Федерації. Уявіть: одна з виборчих дільниць, де після підрахунку бюлетенів виявилося, що переміг далеко не Путін", – мовиться в підписі до відео.

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У самому ж виступі показано, як після підрахунку голосів члени виборчої комісії намагаються покінчити життя самогубством, адже перемогу здобув не чинний господар Кремля Володимир Путін.

"Ми ще на минулих виборах домовилися, що якщо виграє не Путін, то просто 6 років не буде президента", – жартують коміки.

Дивіться відео "Кварталу 95" про "Вибори Путіна Російської Федерації"

До слова, вибори президента Росії 2018 відбуваються 18 березня і Володимир Путін вже встиг віддати свій голос.

Теги: Новини України Вибори в Росії 2018 Квартал 95 Курйозні новини Володимир Путін Карикатура
Джерело: 24 Канал
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