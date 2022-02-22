Час демонстрировал идиота, – Пионтковский о речи Путина

Совет безопасности России, вероятно, собрали не только для признания боевиков на оккупированном Донбассе. Путин пытается замазать кровью своих сторонников.

Об этом в эфире 24 канала отметил российский публицист Андрей Пионтковский. Комментируя заседание Российского Совета безопасности, он сказал: "выступление Путина – это припадок паранойи. Этот человек дико ненавидит Украину".

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Путин посылает людей на преступление, – Пионтковский

"На часовую речь для чего он всех собрал? Посылает людей на преступление и замазать кровью надо всех. Эти акции круговой поруки проводят не для того, чтобы признать псевдореспублики", – сказал Пионтковский.

Публицист отметил, что часть российской элиты пыталась убедить Путина, что полномасштабная война будет ужасом и лучше зафиксировать "геополитическую прибыль" признать псевдореспублики и дать Украине спокойствие.

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"Но такие "посвящения мафии" проводят не перед закреплением геополитической прибыли, а перед какой-то важной акцией, которая повышает ставки", – отметил российский публицист.

"Русский Гитлер" накладывает свой отпечаток. Он не стеснялся демонстрировать себя идиотом в течение этого часа (заседание совета безопасности – 24 канал), повторяя текст из своей статьи. Они были об одной и той же идее – "нет такого государства и такого народа". Андрей Пионтковский Русский публицист

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