"Одна волна штурма следует за другой": россияне сильно давят в районе Часового Яра

Российские войска давят в районе Часового Яра, забрасывая наших защитников большим количеством людей и техники.

О том, что происходит возле Часового Яра, в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников.

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Враг пытается мощно давить на Часов Яр

В районе Часового Яра в Донецкой области враг имеет преимущество в количестве личного состава военной техники. Также оккупанты беспощадно атакуют КАБами. Калашников рассказал, что благодаря всему этому они имеют положительный результат на некоторых участках фронта.

Враг нас давит, довольно таки мощно пытается давить, потому что бросает достаточно много людей и технической составляющей,

– сказал он.

Офицер сообщил, что россияне осуществляют штурмы "один за другим" – на одном и том же направлении и на одну и ту же позицию они могут наступать одновременно с нескольких сторон.

Считается одна атака, а на самом деле из четырех приходится ребятам отбиваться, бывают и такие ситуации. Враг набрасывает все больше и больше людей, не дает возможности нам оправиться, потому что одна волна штурма может тут же идти за другой,

– рассказал Калашников.

Цель врага в районе Часового Яра