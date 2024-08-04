По данным Генштаба, за минувшие сутки россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 4 ракетных удара с применением шести ракет, а также 49 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Россияне совершили более 5100 обстрелов, из них 106 - из РСЗО.
Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов, в частности Локня и Мирополье Сумской области; Слобожанское, Липцы, Избицкое и Глубокое Харьковской области; Макеевка, Северск, Дружба, Торецк, Часов Яр, Гродовка, Заря, Воздвиженка, Птичье, Александрополь, Времовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области; Белогорье, Малая Токмачка, Павловка Запорожской области; Казацкое Херсонской области.
Зато авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ россиян, а также поразили пункт управления, 5 средств ПВО, станцию РЛС, склад МТЗ и еще один важный объект оккупантов.
Часов Яр – продвижение врага
Аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись в Часовом Яру в Донецкой области.
"Враг продвинулся в Часовом Яру. Продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном", – говорится в сообщении.