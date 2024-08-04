За даними Генштабу, за минулу добу росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 49 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Росіяни здійснили понад 5100 обстрілів, з них 106 — із РСЗВ.
Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема Локня й Миропілля Сумської області; Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області; Макіївка, Сіверськ, Дружба, Торецьк, Часів Яр, Гродівка, Зоря, Воздвиженка, Птиче, Олександропіль, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області; Білогір'я, Мала Токмачка, Павлівка Запорізької області; Козацьке Херсонської області.
Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ росіян, а також уразили пункт управління, 5 засобів ППО, станцію РЛС, склад МТЗ та ще один важливий об'єкт окупантів.
Часів Яр – просування ворога
Аналітики DeepState повідомили, що росіяни просунулися в Часовому Яру на Донеччині.
"Ворог просунувся у Часовому Яру. Тривають бої біля Новоселівки Першої та у Залізному", – ідеться у повідомленні.