Румынский патриархат выразил возмущение из-за решения Черновицкого горсовета передать часовню-усыпальницу ПЦУ. Ранее она принадлежала УПЦ Московского патриархата. Отныне богослужения на румынском языке в ней не будут проводиться.

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Скандал из-за часовни в Черновцах

Патриархат Румынии заявил о "конфискации символа идентичности" и "нарушении религиозной свободы" своих верующих. Он призвал румынские власти защитить право румын молиться на родном языке.

Хотя румынское духовенство и верующие Черновицкой области не являются членами Румынской Православной церкви, а принадлежат к другой Православной церкви, мы не можем оставаться равнодушными к конфискации властями с различными административными оправданиями румынского символа идентичности.

Ранее УПЦ МП, которая проводила службы на румынском языке в часовне, выразила "удивление и обеспокоенность" решением горсовета. ПЦУ еще в 2019 создала викариат для румыноязычных приходов, но конфликт с Румынской Православной церковью набирает обороты.

Обратите внимание! Почти год продолжались судебные процессы по часовне-усыпальнице Буковинских митрополитов. В конце концов, ее законно "забрали" от УПЦ МП и передали Православной церкви Украины, о чем стало известно 27 августа.

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Вспомним напоследок, что соответствующая часовня, где похоронены румынские иерархи, была в распоряжении УПЦ МП с 1990 года.