Румунський патріархат висловив обурення через рішення Чернівецької міськради передати каплицю-усипальницю ПЦУ. Раніше вона належала УПЦ Московського патріархату. Відтепер богослужіння румунською мовою в ній не проводитимуться.

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Скандал через каплицю в Чернівцях

Патріархат Румунії заявив про "конфіскацію символу ідентичності" та "порушення релігійної свободи" своїх вірян. Він закликав румунську владу захистити право румунів молитися рідною мовою.

Хоча румунське духовенство та віряни Чернівецької області не є членами Румунської Православної церкви, а належать до іншої Православної церкви, ми не можемо залишатися байдужими до конфіскації владою з різними адміністративними виправданнями румунського символу ідентичності.

Раніше УПЦ МП, яка проводила служби румунською мовою в каплиці, висловила "здивування та стурбованість" рішенням міськради. ПЦУ ще у 2019 створила вікаріат для румуномовних парафій, але конфлікт із Румунською Православною церквою набирає обертів.

Зверніть увагу! Майже рік тривали судові процеси щодо каплиці-усипальниці Буковинських митрополитів. Зрештою, її законно "забрали" від УПЦ МП та передали Православній церкві України, про що стало відомо 27 серпня.

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Згадаємо наостанок, що відповідна каплиця, де поховані румунські ієрархи, була у розпорядженні УПЦ МП з 1990 року.