Про це повідомив увечері 2 вересня журналіст Віталій Глагола. За попередньою інформацією, наразі настоятель храму переховується у Європі.

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Настоятель храму УПЦ МП на Закарпатті втік з України

Як стало відомо із джерел в правоохоронних органах, священник Свято-Покровського храму села Чумалево Тячівського району Василь Бабич, 1986 року народження,

– повідомив медійник.

Згідно з оприлюдненою інформацією, чоловік оформив догляд за матір‘ю, яка має інвалідність, та разом з нею перетнув державний кордон у пункті пропуску "Солотвино", що на кордоні з Румунією.

Зазначається, що мати священнослужителя повернулася в Україну, а сам Василь залишився у Європі.

До слова, нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило, що нардеп Артем Дмитрук справді незаконно перетнув кордон України. Тобто він проїхав нелегально. Тоді радниця з комунікації ДБР заявила, що вони вже встановили ці факти.

Цікаво, що серед скандалів, пов'язаних з Дмитруком, є захист Московського патріархату в Україні.