Об этом сообщил вечером 2 сентября журналист Виталий Глагола. По предварительной информации, сейчас настоятель храма скрывается в Европе.

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Настоятель храма УПЦ МП на Закарпатье сбежал из Украины

Как стало известно из источников в правоохранительных органах, священник Свято-Покровского храма села Чумалево Тячевского района Василий Бабич, 1986 года рождения,

– сообщил медийщик.

Согласно обнародованной информации, мужчина оформил уход за матерью, которая имеет инвалидность, и вместе с ней пересек государственную границу в пункте пропуска "Солотвино", что на границе с Румынией.

Отмечается, что мать священнослужителя вернулась в Украину, а сам Василий остался в Европе.

К слову, напомним, что Государственное бюро расследований сообщило, что нардеп Артем Дмитрук действительно незаконно пересек границу Украины. То есть он проехал нелегально. Тогда советник по коммуникации ГБР заявила, что они уже установили эти факты.

Интересно, что среди скандалов, связанных с Дмитруком, является защита Московского патриархата в Украине.