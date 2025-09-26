Часть Черниговщины - уже без света: враг обстреливает энергетические объекты области
- Российская армия атакует Черниговскую область, что привело к перебоям с электроснабжением в Чернигове и районе.
- Эксперт по энергетике отметил, что Украина лучше подготовлена к возможным атакам, что уменьшает риск повторных блэкаутов, как в 2022 году.
Российская армия атакует Черниговскую область. Городские власти сообщили о нескольких попаданиях и проблемах с электроснабжением в Чернигове и районе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Что известно о вражеской атаке на Черниговскую область?
С самого утра в Черниговской области объявлена воздушная тревога. Регион попал под атаку российских БпЛА. В 13:24 в Воздушных Силах ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в Чернигов. Ранее на область также двигались группы беспилотников.
По словам Вячеслава Чауса, на Черниговщине работает ПВО. Также уже известно о попадании в несколько энергетических объектов.
Перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе. Находитесь в безопасных местах,
– сообщил председатель ОВА.
Областная патрульная полиция предупреждает, что в связи с отключением электроснабжения в Чернигове временно не работает часть светофоров. Водителям следует быть осмотрительнее на дороге.
О пострадавших в результате атаки пока не сообщалось.
Может ли в Украине снова быть блэкаут из-за российских атак?
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в эфире 24 Канала, что ожидать подобных блэкаутов в Украине, как это было в 2022 году сейчас не стоит. Энергетики сейчас лучше подготовлены к возможным атакам, имеют готовые алгоритмы действий и новые энергетические установки. Страна также усилила противовоздушную оборону и запасы мощностей, что позволит избежать ужасных последствий для энергетики.
Когда россияне атаковали энергообъекты: последние новости
- 10 сентября враг ударил по объекту ДТЭК на Днепропетровщине. В одном из прифронтовых городов региона враг атаковал двумя FPV-дронами. Люди не пострадали, но повреждены авто ремонтной бригады и автобашня.
- Ночью 8 сентября россияне массированно ударили по объекту генерации в Киевской области – Трипольской ТЭС. На месте работали спасатели, которые оперативно потушили пожар. Враги повредили там оборудование.
- Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой отметил, что враг продолжает бить в частности по энергетике и железной дороге. Украина взамен наносит ответные удары.