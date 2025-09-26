Российская армия атакует Черниговскую область. Городские власти сообщили о нескольких попаданиях и проблемах с электроснабжением в Чернигове и районе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

Что известно о вражеской атаке на Черниговскую область?

С самого утра в Черниговской области объявлена воздушная тревога. Регион попал под атаку российских БпЛА. В 13:24 в Воздушных Силах ВСУ сообщили о движении вражеских дронов в Чернигов. Ранее на область также двигались группы беспилотников.

По словам Вячеслава Чауса, на Черниговщине работает ПВО. Также уже известно о попадании в несколько энергетических объектов.

Перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе. Находитесь в безопасных местах,

– сообщил председатель ОВА.

Областная патрульная полиция предупреждает, что в связи с отключением электроснабжения в Чернигове временно не работает часть светофоров. Водителям следует быть осмотрительнее на дороге.

О пострадавших в результате атаки пока не сообщалось.

Может ли в Украине снова быть блэкаут из-за российских атак?

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал в эфире 24 Канала, что ожидать подобных блэкаутов в Украине, как это было в 2022 году сейчас не стоит. Энергетики сейчас лучше подготовлены к возможным атакам, имеют готовые алгоритмы действий и новые энергетические установки. Страна также усилила противовоздушную оборону и запасы мощностей, что позволит избежать ужасных последствий для энергетики.

