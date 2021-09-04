Часть документов о теракте 11 сентября рассекретят: Байден дал поручение

Джо Байден подписал указ, предусматривающий пересмотр секретных документов, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. Часть документов планируют рассекретить.

По информации издания, рассекретить документы Байдена попросили примерно 1 800 американцев, которые пострадали от террористических атак, в том числе члены семей жертв, сотрудников служб быстрого реагирования и тех, кто выжил.

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Часть документов о теракте 11 сентября могут рассекретить

Люди направили 2 сентября соответствующее письмо, для того, чтобы "один или несколько должностных лиц ФБР не совершили умышленные проступки с намерением уничтожить или засекретить доказательства, чтобы избежать их раскрытия". Письмо подписали почти 3,5 тысячи человек.

Байден в ответ напомнил, что когда баллотировался в президенты, то взял на себя обязательство обеспечить прозрачность в отношении рассекречивания документов о террористических атаках на США 11 сентября 2001 года.

По мере приближения 20-й годовщины этого трагического дня я выполняю это обязательство,

– заверил американский президент.

В частности, Байден поручил Минюсту и другим ведомствам провести обзор рассекречивания документов, связанных с расследованиями Федерального бюро расследований 11 сентября. Генпрокурор должен рассекретить документы в течение 6 месяцев.

Документы, которые планируют предоставить в свободный доступ, могут показать связи правительства Саудовской Аравии с террористами.

Теракт 11 сентября в США: основное

11 сентября 2001 года в США произошел самый масштабный теракт в истории человечества. Его жертвами стали 2 977 человек.

Террористы захватили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines, а затем направили их в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате башни-близнецы обвалились.

Третий самолет угонщики направили в здание Пентагона. А пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав о других терактах, атаковали угонщиков и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле.

За атаки ответственной была Аль-Каида. Исполнителями были 19 человек, из них 15 – подданные Саудовской Аравии.

Источник: Википедия