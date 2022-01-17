В СБУ подчеркнули, что ведомство, как и Минобороны, ВСУ и другие органы государственной власти принимают все необходимые меры, чтобы не допустить дестабилизацию ситуации в Украине. Один из приоритетов – информационная сфера.

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Заявления прокремлевских политиков – манипуляция

Манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов России о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов", якобы "похлеще, чем натовские военнослужащие" не соответствуют действительности,

– прокомментировали в СБУ.

В Службе безопасности Украины обратились к украинским и международным СМИ. СБУ призывает тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации специальных вражеских информационных операций.

Лукашенко больше боится военных Украины, чем сил НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси таким странным образом объяснил необходимость проведения совместных военных учений с Россией. Улучшать свои навыки белорусские воины вместе с военными государства-агрессора будут уже в феврале.

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Лукашенко отметил, что Украина наращивает свое присутствие у границы, мотивируя это борьбой с нелегальными мигрантами. При этом он упомянул о спецоперации "Полесье", которую проводят у границы Беларуси украинские пограничники. Самопровозглашенный глава государства насчитал во время этого 10 тысяч украинских военных.