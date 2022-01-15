Дело в том, что Россия – одна из немногих, кто признает его. Такое мнение высказал политолог Александр Мусиенко для 24 канала.

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В этом тупике Лукашенко вынужден принять риторику Москвы по вопросам и Украины, и мира.

Конечно, Лукашенко должен чем-то рассчитываться за ту поддержку и помощь, в частности экономическую, которую оказывает ему Россия. Прежде всего Россия о чем-то просит и артикулирует во время таких встреч. Думаю, Путин Лукашенко об этом говорит, мол, мы вас поддержим, а вы в ответ заявите, что Крым признаете. Александр Мусиенко Политолог

Договор о Союзном государстве

Этот документ – еще один шаг Лукашенко к Путину. Он якобы означает углубление сотрудничества Минска и Москвы, а на самом деле – полное слияние 2 стран.

Несмотря на белорусских пограничников, общее руководство охраной границы осуществляет ФСБ России. Воздушное пространство, система противовоздушной обороны – она тоже в них уже едина,

– заверил военный эксперт Олег Жданов.

По словам экспертов, Путин вместе с Лукашенко выстраивают новую версию Советского Союза, поэтому и пропаганду диктуют типичную. Мол, Россия и Беларусь окружены врагами и вместе выступают против "враждебного коллективного Запада". К таким странам относят и Украину.

Опасность для Украины

Эксперты отметили, что чем жарче дружба между Путиным и Лукашенко, тем хуже от того может быть Украина. Резкие заявления самопровозглашенного президента беларуси в сторону Украины, шаги к реализации договора о дружбе между Минском и Кремлем, все более активные военные учения между 2 армиями доказывают, что Беларусь становится частью русского мира.

Опасностью для Украины отныне веет не только с Востока, но и с Севера. Граница с Беларусью превращается в еще одну линию военно-политического напряжения для Киева.

Важно! Украина еще в ноябре начала укреплять границу с Беларусью из-за вероятной угрозы.

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