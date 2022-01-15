Річ у тім, що Росія – одна з небагатьох, хто визнає його. Таку думку висловив політолог Олександр Мусієнко для 24 каналу.

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У цій безвиході Лукашенко вимушений пристати на риторику Москви щодо питань і України, і світу.

Звичайно, Лукашенко має чимось розраховуватись за ту підтримку і допомогу, зокрема економічну, яку надає йому Росія. Насамперед Росія про щось просить і артикулює під час таких зустрічей. Думаю, Путін Лукашенкові про це говорить, мовляв, ми вас підтримаємо, а ви у відповідь заявіть, що Крим визнаєте. Олександр Мусієнко Політолог

Договір про Союзну державу

Цей документ – ще один крок Лукашенка до Путіна. Він нібито означає поглиблення співпраці Мінська і Москви, а насправді – повне злиття 2 країн.

Не зважаючи на білоруських прикордонників, загальне керівництво охороною кордону здійснює ФСБ Росії. Повітряний простір, система протиповітряної оборони – вона теж в них вже єдина,

– запевнив військовий експерт Олег Жданов.

За словами експертів, Путін разом Лукашенко вибудовують нову версію Радянського Союзу, тому і пропаганду диктують типову. Мовляв, Росія і Білорусь оточені ворогами та разом виступають проти "ворожого колективного Заходу". До таких країн відносять і Україну.

Небезпека для України

Експерти наголосили, що чим палкіша дружба між Путіним та Лукашенко, тим гірше від того може бути Україні. Різкі заяви самопроголошеного президента білорусі в бік України, кроки до реалізації договору про дружбу між Мінськом та Кремлем, все активніші військові навчання між 2 арміями доводять – Білорусь стає частиною російського світу.

Небезпекою для України відтепер віє не лише зі Сходу, а й з Півночі. Кордон із Білоруссю перетворюється на ще одну лінію військово-політичної напруги для Києва.

Важливо! Україна ще у листопада почала укріплювати кордон з Білоруссю через ймовірну загрозу.

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