Часть Энергодара без света из-за попадания россиян в подстанцию
30 октября 2022 , 09:22Читати новину українською
Источник:Дмитрий Орлов
Российские захватчики регулярно обстреливают Энергодар в Запорожской области. В результате очередного прилета по городу, большинство районов остались без электроснабжения.
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов предварительно сообщил, что оккупанты попали в промышленную зону. Информации, когда возобновят электроснабжение, пока нет.
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Враги повредили одну из подстанций
По словам мэра Энергодара, оккупанты начали утро воскресенья с провокаций. Из-за обстрела промзоны, была повреждена одна из подстанций.