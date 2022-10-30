Часть Энергодара без света из-за попадания россиян в подстанцию

Российские захватчики регулярно обстреливают Энергодар в Запорожской области. В результате очередного прилета по городу, большинство районов остались без электроснабжения.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов предварительно сообщил, что оккупанты попали в промышленную зону. Информации, когда возобновят электроснабжение, пока нет.

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Враги повредили одну из подстанций

По словам мэра Энергодара, оккупанты начали утро воскресенья с провокаций. Из-за обстрела промзоны, была повреждена одна из подстанций.