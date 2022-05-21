Часть Крыма превратится в болото, – активист назвал риски из-за оккупации Каховки

Под угрозой затопления может оказаться микрорайон Корабел, расположенный на острове в бывшей пойме. К моменту строительства ГЭС эта территория почти ежегодно затапливалась вода. Сейчас эта ситуация может повториться, когда такие наводнения уже были – к началу 90-х годов ГЭС сбрасывала воду, как и сегодня.

Об этом рассказал 24 канала херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что среди херсонцев началась паника из-за возможного затопления города.

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Даже после отключения подачи воды в Крым таких наводнений не было, ведь годами выстраивалась система, которая подавала нужное количество воды из ГЭС в пруды или оросительные каналы и таким образом в ГЭС не было необходимости сбрасывать воду, говорит активность.

По его словам, сейчас существует два противоположных мнения по этому поводу – с одной стороны есть предположение, что рашисты делают это намеренно, чтобы продемонстрировать "картинку" пропагандистам. А с другой – работники Каховской ГЭС сообщают, что не работают два гидроагрегата из шести и воду приходится просто сбрасывать, потому что кафиры не дают отремонтировать поломку.

"Могу добавить, что работа шести гидроагрегатов – обычная практика Каховской ГЭС. Просто это делается вечером, во время пиковых нагрузок, чтобы подавать в украинскую электросеть нужное количество тока во время самого высокого потребления", – утверждает активист Мочанов.

Произойдет наводнение в случае дальнейшего высвобождения воды

Но если ГЭС продолжит работать в таких условиях, как сейчас – ничего критичного не случится. Жилищ на этих территориях в Новой Каховке нет, где могло быть катастрофическое затопление, говорит он.

По словам местного активиста, в Херсоне вода может затопить разве что приусадебные участки и сооружения у берега, но вряд ли она дойдет до жилья, потому что все способны поглотить Олешковские пески . Поэтому пока катастрофические последствия не угрожают Херсону или Каховке.

Оккупантам это чревато омылением насосных станций, ведь они сейчас черпают воду из Каховской ГЭС. Аэти станции могут оказаться выше уровня воды.

Поэтому паниковать не стоит, единственное, что может совсем не быть воды в Крым, потому что захватчики разворовали помповое оборудование уже в самом Джанкое, а также повредили гидроизоляцию там. Таким образом, вода, которая сейчас подается в Крым из Новокаховской ГЭС – превратит его в болото,

– объясняет Владимир Мочанов.

"Но есть и проблема Херсона на Левобережье, ведь там территории находятся на орошении и они могут остаться без него. Также может быть опасность для Запорожской АЭС, потому что может не хватить высоты водохранилища для нужного уровня воды в охладитель АЭС, что также может привести к остановке" реакторов", – все же добавляет Мочанов.

Как кафиры могут превратить воду в Крым в болото – смотрите видео