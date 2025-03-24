Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровенской ОВА Александра Коваля.

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На Ровенщине бушует непогода

По словам Ровенской ОВА, 5 населенных пунктов в бывших Костопольском и Березновском районах сейчас полностью обесточены из-за непогоды.

Энергетики и представители других служб работают над ликвидацией последствий. Нахожусь с ними на постоянной связи,

– написал Коваль.

Он подчеркнул, что ветер до сих пор не стихает, поэтому есть риск новых обрывов. Начальник ОВА призвал жителей области быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности, не подходить к линиям электропередач и не пытаться самостоятельно восстановить энергоснабжение.

О случаях обрыва линий и отключения света украинцы могут сообщать в колцентр Ровнооблэнерго по телефонам:

0676204411

0504904411

Напомним, в понедельник, 24 марта, синоптики прогнозировали шквальный ветер по почти всей Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, с порывами 15 – 20 метров в секунду. В Укргидрометцентре также предупреждали, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий.