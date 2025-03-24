Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля.

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На Рівненщині вирує негода

За словами Рівненської ОВА, 5 населених пунктів у колишніх Костопільському та Березнівському районах наразі повністю знеструмлені через негоду.

Енергетики та представники інших служб працюють над ліквідацією наслідків. Перебуваю з ними на постійному зв'язку,

– написав Коваль.

Він підкреслив, що вітер досі не стихає, тому є ризик нових обривів. Начальник ОВА закликав жителів області бути обережними, не нехтувати правилами безпеки, не підходити до ліній електропередач та не намагатися самостійно відновити енергопостачання.

Про випадки обриву ліній та відключення світла українці можуть повідомляти до колцентру Рівнеобленерго за телефонами:

0676204411

0504904411

Нагадаємо, в понеділок, 24 березня, синоптики прогнозували шквальний вітер по майже всій Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття й Луганщини, з поривами 15 – 20 метрів на секунду. В Укргідрометцентрі також попереджали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.