Часть памяти не срабатывает: особенности дистанционного обучения

С понедельника львовские ученики начальной школы возвращаются за парты. Такое решение только для младших классов на этой неделе приняли городские управленцы.

Радуются и учителя, и родители и сами ученики. Ведь такая наука дается всем не легко.

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Почему трудно адаптироваться

Первоклассница Эмма уже две недели учится дистанционно.

"Мне не очень нравится через планшет учиться. Но нравится. Мы можем смайлики высылать. Мне едва-едва так нравится. Но лучше в школе", – рассказала Эмма.

Мама Эммы Марта Когут рассказывает, что адаптироваться дочке к такому формату обучения было сложно. Ведь на планшете девочка привыкла смотреть мультики, но отнюдь не учиться. Сложную ситуацию с коронавирусом женщина понимает, однако говорит, что снижается качество образования, потому что уроки не происходят полноценно.

Из-за того, что уроки сокращены. Не 45 минут, как в школе, а 25. Из-за того, что когда начинается урок, они еще 10 минут говорят, здороваются, показывают там своих слизняков и тому подобное,

– рассказала Марта.

"Учительница имеет реально 15 минут, чтобы что-то объяснить. Они не успевают за тех 15 минут сделать то, чтобы они должны были сделать на уроке. Поэтому родители вынуждены дорабатывать то, что не успели на уроке, и еще и домашнее задание, – добавляет она.

Какие есть проблемы в отдаленных селах

Не просто организовать обучение и в отдаленных селах Львовщины. Там не у всех детей есть телефоны. Часто еще и проблемы со связью.

Есть проблема в том, что в селе очень часто перебои со светом и нет интернета. Так же сбой дает техника. Тогда стараюсь создавать задания для самостоятельной проработки. Ищу в интернете видеоуроки, пересылаю им уже лично. Богдана Малиш Учительница христианской этики

Как усваивают информацию

Психологи же объясняют, что дети лучше усваивают информацию, когда находятся в школе. Ведь немалое влияние на них имеет и среда.

Когда мы находимся в дистанционном обучении, то части нашей памяти не срабатывают. Они спят. Мы что-то слышим, что-то видим, тело наше в статике. Мы не здесь и теперь. Думаю, что дефицита в знаниях будет значительно больше. Галина Католик Доктор психологических наук

Есть ли сложности у педагогов

Не всегда комфортно работать дистанционно и учителям. Часто они жалуются, что трудно читать лекции, когда черные экраны.

"К сожалению, имеем очень много сейчас такого и не удивляюсь, потому что сидеть целые дни у открытых экранов студентам и детям очень трудно. 11:2. Но когда это черный экран, ты не чувствуешь их так", – отмечает Католик.

Кто ответственен

В Львовском же управлении образования говорят, что в каждой школе должны работать мониторинговые группы. Их задача – следить, как происходит дистанционное обучение.

Это их ответственность. Управление образования реагирует на те случаи, когда обращаются родители, не происходят уроки. Тогда контактируем непосредственно с определенными педагогами, руководителем учреждения образования и выясняем ситуации, которые возникают. Зоряна Довганик Начальница Львовского управления образования

Хотя со следующей недели самые маленькие ученики Львова вернутся за парты, дети старшей школы и в дальнейшем будут учиться дистанционно.