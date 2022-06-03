Часть страны накроют грозы со шквалом и градом: прогноз погоды на 4 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 4 июня в большинстве регионов будет солнечной, теплой и сухой. Однако западные области накроют грозы.
Из-за непогоды на Западе Украины объявили штормовое предупреждение. Уровень опасности – первый, то есть желтый.
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Погода в регионах
В целом по всей территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +22…+31 градус тепла. На Севере будет несколько прохладнее – +22…+26 градусов. Жарче всего будет на Юге – +26...+31 градус.
На севере, юге, востоке и в центре день пройдет без осадков.
На Западе столбики термометра днем поднимутся до +23...+27 градусов. Все области региона покроют грозы. Поэтому штормовое предупреждение объявили в:
- Львовской области;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Черновицкой области;
- Ивано-Франковской области;
- Закарпатской области.
По данным синоптиков, в этих областях возможен град и шквал.
Штормовое предупреждение на 4 июня / Карта Укргидрометцентра
В Киеве 4 июня пройдет без осадков. Днем температура воздуха будет +24...+26 градусов.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что грозы, которые в субботу накроют Запад Украины, на следующий день накроют значительно большую территорию страны и принесут частичное похолодание.
4 июня температура воздуха днем составит +24+28 градусов, на Юге и Востоке +25+31 градус. Дожди, местами с грозами, пройдут только в западных областях. На остальной территории Украины - сухая солнечная погода,
– уточнила Диденко
Синоптики не отмечает, что из-за грозы на выходных температура воздуха снизится до +17...+22.
Прогноз погоды в городах
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +25...+27
Одесса – +26...+28
Херсон – +28...+30
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +24...+26
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +27...+29
Харьков – +26...+28
Киев – +24...+26
Прогноз погоды на 4 июня / Карта Укргидрометцентра.