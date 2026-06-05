Часть Сум и области внезапно осталась без воды и света

Вечером 5 июня жители Сумщины частично остались без воды и света. Это связано с перебоями электроснабжения.

Об этом сообщило Общественное телевидение и КП "Горводоканал" Сумского горсовета.

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Что со светом и водой в Сумах?

Жители Сум сообщили, что наблюдали перебои с электроснабжением в двух микрорайонах города. Также без света осталась часть Ромен и Кролевца Сумской области.

Коммунальщики уточнили, что из-за этих перебоев обесточен один из водозаборов областного центра.

Как только ситуация стабилизируется, подача воды будет восстановлена,

– сообщили в КП.