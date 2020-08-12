Большая часть украинцев поддерживает восстановление транспортного сообщения и полноценную связь с населением оккупированных территорий. Таких людей оказалось 53%. Однако как граждане Украины относятся к жителям неподконтрольных правительству Украины территорий и считают ли их жертвами – читайте далее.

Такие результаты стали известны благодаря опросу, который проводил Киевский международный институт социологии при поддержке Программы развития ООН в Украине, сообщили в их пресс-службе.

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В то же время почти 23% граждан хотят сохранить текущее положение дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных правительству Украины территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду. Также стало известно, что 8% украинцев считают, что государство должно ввести полную блокаду неподконтрольных территорий.



Часть украинцев не хотят изменений в отношениях с оккупированными территориями / Скриншот из видео

► Как украинцы относятся к жителям оккупированных территорий

Интересно, что лишь 55% украинцев считают жителей оккупированных территорий жертвами конфликта. Эта часть украинцев уверена, что такие люди нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины.



55% считают жителей оккупированных территорий жертвами / Скриншот из видео

В то же время 19% опрошенных заявили о том, что жители неподконтрольных территорий такие же граждане Украины, как и другие, а поэтому им не стоит давать дополнительной поддержки.



Часть украинцев уверена, что помогать пострадавшим от агрессии России не нужно / Скриншот из видео

Есть и люди, которые уверены, что правительство Украины не должно поддерживать жителей оккупированных территорий, ведь они сами приняли такое решение. Так считает 11% украинцев.

► Кто должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с "ДНР" и "ЛНР"

53% респондентов считают, что нести уголовную ответственность за сотрудничество с органами так называемых ДНР и ЛНР должны только те, чья вина в военных и других тяжких преступлениях будет доказана в суде;

по мнению 22% украинцев, нести ответственность должны все, кто занимал руководящие должности в так называемых республиках;

7% думают, что все жители неподконтрольных территорий в той или иной форме сотрудничали с "ДНР" и "ЛНР";

лишь 3% украинцев уверены, что никто не должен нести ответственность.

Социологический опрос проводили в течение мая – июня 2020 года. Он проходил во всех областях Украины, кроме территорий, временно неподконтрольных правительству Украины. Опрашивали только людей, которым уже исполнилось 18 лет.

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