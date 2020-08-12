Більша частина українців підтримує відновлення транспортного сполучення і повноцінних зв'язків із населенням окупованих територій. Таких людей виявилось 53%. Однак як громадяни України ставляться до жителів непідконтрольних уряду України територій та чи вважають їх жертвами – читайте далі.

Такі результати стали відомі завдяки опитуванню, яке проводив Київський міжнародним інститутом соціології за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, повідомили у їхній пресслужбі.

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Водночас майже 23% громадян хочуть зберегти поточний стан справ: держава декларує підтримку населення на непідконтрольних уряду України територіях, але продовжує економічну, транспортну блокаду. Також стало відомо, що 8% українців вважають, що держава має ввести повну блокаду непідконтрольних територій.



Частина українців не хочуть змін щодо відносин з окупованими територіями / скриншот з відео

► Як українці ставляться до жителів окупованих територій

Цікаво, що лише 55% українців вважають жителів окупованих територій жертвами конфлікту. Ця частина українців впевнена, що такі люди потребують всебічної підтримки з боку України.



55% вважають, жителів окупованих територій жертвами / скриншот з відео

Водночас 19% опитаних заявили про те, що жителі непідконтрольних територій такі самі громадяни України, як і інші, а тому їм не варто приділяти додаткової підтримки.



Частина українців впевнена, що допомагати постраждалим від агресії Росії не потрібно / скриншот з відео

Є й люди, які впевнені, що уряд України не має підтримувати жителів окупованих територій, адже вони самі прийняли таке рішення. Так вважає 11% українців.

► Хто має нести кримінальну відповідальність за співпрацю з "ДНР" та "ЛНР"

53% респондентів вважають, що нести кримінальну відповідальність за співпрацю з органами так званих ДНР та ЛНР мають тільки ті, чия вина у військових та інших тяжких злочинах буде доведена в суді;

на думку 22% українців, нести відповідальність мають усі, хто займав керівні посади в так званих республіках;

7% думають, що всі жителі непідконтрольних територій у тій чи іншій формі співпрацювали з "ДНР" та "ЛНР";

лише 3% українців впевнені, що ніхто не має нести відповідальність.

Соціологічне опитування проводили протягом травня – червня 2020 року. Воно відбувалось у всіх областях України, крім територій, тимчасово непідконтрольних уряду України. Опитували лише людей, яким вже виповнилось 18 років.

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