Часть украинцев, которых принудительно депортировали в Россию, вернулись через Турцию и Беларусь

Украинцев, которые оказались на оккупированных территориях, насильно депортируют в Россию. Некоторым из них удалось вырваться и вернуться домой – через Турцию или Беларусь.

Об этом рассказал советник главы МВД Антон Геращенко он отметил, что только мэр Мариуполя сообщал, что из города в Россию силой вывели более 30 тысяч человек.

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Украинцев "выдавливали" в Россию, – Геращенко

Россияне и их лидер Путин рассчитывали, что их будут встречать с цветами, но с цветами никто не встречал. Поэтому в прилегающих к России районах, прежде всего это – Мариуполь и части Луганской области, были созданы условия, чтобы "выдавить" украинцев в Россию,

– пояснил Геращенко.

Таким образом создавали картинку для российских телеканалов: мол, украинцы спешат в Россию. На самом деле, ситуация была искусственно создана, ведь из Мариуполя в Украину практически невозможно было уехать.

Некоторые украинцы уже смогли уехать из России

Сейчас уже есть украинцы, которые смогли вернуться через Грузию, Турцию, Финляндию и Беларусь. Есть координаты украинцев, которые готовы рассказывать о том что их фактически держали в концлагерях,

– добавил Геращенко.

Советник главы МВД сообщил, что весь мир должен знать о еще одном военном преступлении России. Ведь людей насильно вывозили с украинской территории, не давая возможности выбора.

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