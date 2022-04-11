Про це розповів радник голови МВС Антон Геращенко. Він зазначив, що лише мер Маріуполя повідомляв, що з міста до Росії силоміць вивезли понад 30 тисяч осіб.

Актуально Росія почала видавати свої паспорти українцям, яких примусово вивезла з окупованих територій

Українців "вичавлювали" до Росії, – Геращенко

Росіяни та їхній лідер Путін розраховували, що їх зустрічатимуть з квітами, проте з квітами ніхто не зустрічав. Тому в прилеглих до Росії районах, насамперед це – Маріуполь та частини Луганщини, було створено умови, щоб "вичавлювати" українців до Росії,

– пояснив Геращенко.

Таким чином створювали картинку для російських телеканалів: мовляв, українці поспішають до Росії. Насправді, ситуація була штучно створена, адже з Маріуполя до України практично неможливо було виїхати.

Деякі українці вже змогли виїхати з Росії

Зараз вже є українці, які змогли повернутись через Грузію, Туреччину, Фінляндію та Білорусь. Є координати українців, які готові розповідати про те, що їх фактично тримали в концтаборах,

– додав Геращенко.

Радник голови МВС повідомив, що весь світ має знати про ще один воєнний злочин Росії. Адже людей насильно вивозили з української території, не даючи можливості вибору.

Зверніть увагу! За словами омбудсменки Людмили Денісової, з України насильно вивезли вже 600 тисяч українців. Серед них 127 тисяч – діти.