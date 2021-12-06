Спасатели также прогнозируют плохую видимость на дорогах – 200-500 метров. В западной части Украины на дорогах будет гололедица, І уровень опасности, желтый.
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Какие области накроет туман
- Кировоградскую
- Черкасскую
- Киевскую
- Житомирскую
- Винницкую
- Хмельницкую
- Тернопольскую
- Черновицкую
- Ивано-Франковске
- Закарпатскую.
Синоптики прогнозируют туман в Украине / Фото скриншот 24 канала
Лед на реках и погода в Карпатах
Укргидрометцентр сообщает, что с 7 по 10 декабря на Киевском водохранилище появится первый лед. Кроме этого синоптики также предупреждают о том, что лед будет образовываться на других реках страны.
Спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщают, что 6 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно. Видимость там ограничена до 50 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Что прогнозируют синоптики
- Укргидрометцентр сделал прогноз, согласно которому вся территория Украины до 12 декабря будет в поле низкого давления. Синоптики ожидают мягкую погоду, поэтому сильных морозов не прогнозируют, они могут быть только в Карпатском регионе.
- В Киеве и области 6 декабря на дорогах предупреждали о гололедице и налипании мокрого снега. Спасатели объявили о первом уровне опасности, желтом. Кроме столицы, непогода также затронет западные и северные области. В ГСЧС предупреждали, что из-за погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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