Рятувальники також прогнозують погану видимість на дорогах – 200 – 500 метрів. У західній частині України на дорогах буде ожеледиця, І рівень небезпечності, жовтий.

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Які області накриє туман

Кіровоградську

Черкаську

Київську

Житомирську

Вінницьку

Хмельницьку

Тернопільську

Чернівецьку

Івано-Франківську

Закарпатську.



Синоптики прогнозують туман в Україні / Фото скриншот 24 каналу

Лід на річках і погода в Карпатах

Укргідрометцентр повідомляє, що 7 – 10 грудня на Київському водосховищі з'явиться перший лід. Окрім цього синоптики також попереджають про те, що лід буде утворюватись на інших річках країни.

Рятувальники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту повідомляють, що 6 грудня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно. Видимість там обмежена до 50 метрів за секунду. Температура повітря опустилась до -3 градусів.

Що прогнозують синоптики

Укргідрометцентр зробив прогноз, згідно з яким вся територія України до 12 грудня буде у полі низького тиску. Синоптики очікують м'яку погоду, тому сильних морозів не прогнозують, вони можуть бути лише в Карпатському регіоні.

У Києві та області 6 грудня на дорогах попереджали про ожеледицю і налипання мокрого снігу. Рятувальники оголосили про перший рівень небезпечності, жовтий. Окрім столиці, негода також зачепить західні та північні області. У ДСНС попереджали, що через погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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