Окрім столиці, негода також зачепить західні та північні області. Рятувальники попереджають, що через погоду можливі порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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Сніг в Карпатах

Карпатські гори – одне з перших місць в Україні, де найшвидше випав сніг. Ще з кінця осені тут панувала справжня зима. Згідно з останніми повідомленнями Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у фейсбуці, 5 грудня на горі Піп Іван було до -9 градусів.

На горі було хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західний 6 – 7 метрів за секунду. Користувачі у коментарях жартують, що у горах потепління. Адже кілька днів до цього температура там була значно нижчою – -16...-11 градусів.

Негода в Україні

Рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки через загрозу сходження снігових лавин, це стосується високогір'я в Закарпатській області.

Гірські села Буковини замело снігом, стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів. Схожа ситуація і на Прикарпатті, тому там розгорнули мобільні пункти обігріву.

На понеділок, 6 грудня, погоду в Україні прогнозували холодною. Хоч морозу вдень не обіцяють, та опади накриють майже всю країну. На Заході та Півночі сніжитиме, а у Центрі прогнозують дощ.

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