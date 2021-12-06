Кроме столицы, непогода также затронет западные и северные области. Спасатели предупреждают, что из-за погоды возможны нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Снег в Карпатах

Карпатские горы – одно из первых мест в Украине, где быстрее всего выпал снег. Еще с конца осени здесь царила настоящая зима. Согласно последним сообщениям Черногорского горного поисково-спасательного поста в фейсбуке, 5 декабря на горе Поп Иван был до -9 градусов.

На горе было облачно, видимость ограничена до 50 метров. Ветер северо-западный 6 – 7 метров в секунду. Пользователи в комментариях шутят, что в горах потепление. Так как за несколько дней до того температура там была значительно ниже – -16...-11 градусов.

Непогода в Украине

Спасатели объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин, это касается высокогорья в Закарпатской области.

Горные села Буковины замело снегом, столбики термометров опустились до -20 градусов. Похожая ситуация и на Прикарпатье, поэтому там развернули мобильные пункты обогрева.

На понедельник, 6 декабря, погоду в Украине прогнозировали холодной. Хоть мороз днем не обещают, но осадки накроют почти всю страну. На Западе и Севере будет идти снег, а в центре прогнозируют дождь.

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