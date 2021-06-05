В части Украины – чрезвычайная пожарная опасность: перечень регионов

Июнь продолжает приносить не слишком приятные погодные сюрпризы. Так на выходных, 5 – 6 июня в части украинских областей предупредили о высокой пожарной опасности.

Такую информацию обнародовали украинские спасатели. Речь идет о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве районов северо-западных областей.

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Где чрезвычайный уровень пожарной опасности

Предупреждение касается Волынской, Ровненской, Житомирской и Тернопольской областей. Также похожая ситуация и в Сумской области.



Чрезвычайный уровень пожарной опасности / Скриншот с сайта Гидрометцентра

На большинстве территории Украины прогнозируют грозы

Не слишком утешительны в прогнозах и синоптики. 6 июня они пообещали солнечную погоду лишь в нескольких областях – на Житомирской, Черкасской, Ровненской, а также в Кировоградской и Херсонской областях. В остальных регионах жителей ждут грозы и дожди. Зато будет тепло везде, температура будет колебаться в пределах +20...+25 градусов.

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Между тем, только накануне ликвидировали последствия непогоды на юге и востоке Украины. Из-за мощных ливней улицы Мариуполя превратились в реки, на Днепропетровщине затопило более 200 домов. А вот в Харькове и Днепре шквальный ветер ломал деревья.